Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Basca se pregatește pentru o noua premiera, spectacolul „Animal Crossing”, pe baza unui text original scris de Victor Dragoș și Andrei Ursu. Premiera va avea loc in curtea garnizoanei Timișoara, in cadrul Festivalului Euroregional TESZT. Intrarea este libera.

- Ministerul Dezvoltarii anunța ca a alocat aproximativ 56 de milioane de lei pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica in 12 orașe din Romania. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor…

- Teatrul maghiar „Csiky Gergely” a pus deja in vanzare biletele pentru cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru – TESZT, care va avea loc intre 22 și 29 mai. Au fost selectate nu mai puțin de 24 de spectacole, care reflecta schimbarile de paradigma petrecute in lume și a percepțiilor…

- Incepand cu 13 aprilie, persoanele care sosesc in Bulgaria din Macedonia de Nord, Turcia, Romania, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Israel si Egipt nu vor mai trebui sa prezinte un certificat european valid privind COVID 19 care sa ateste vaccinarea sau trecerea prin boala, informeaza agentia…

- In timp ce la granița de est a Romaniei invadarea Ucrainei de catre Rusia provoaca valuri de refugiați și Marea Neagra devine un teritoriu neprietenos pentru comerț, la vest și sud, Ungaria si Serbia au avut alegeri parlamentare si prezidențiale. Care au perpetuat la putere lideri politici cu afinitați…

- Baschetbaliștii de la SCM OHMA Timisoara s-au alaturat jucatorilor de padel, sambata, in a doua zi a etapei a doua a Ligii Cluburilor de Padel, competiție care are loc in aceste zile in orașul de pe Bega, reunind cele mai bune echipe de padel din Romania, Republica Moldova și Serbia. Campionii se intalnesc…

- CSM Focșani 2007 – CS CSM OHMA Timișoara astazi, 15 martie, ora 15:00, Sala Polivalenta A fost vineri, SCMU Craiova. Astazi, de la ora 15:00 in Sala Polivalenta va fi OHMA Timișoara. Doua forțe ale baschetului din Romania, pe care publicul focșanean tot mai numeros, are satisfacția sa le vada jucand…

- Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara se deschide publicului pentru premiera spectacolului „Copiii nopții” de Andrei Radu, in regia lui Alexandru Weinberger-Bara. Este al doilea text pe care tanarul regizor il pune in scena in Romania. Distribuția reunește actori tineri și studenți, fiind o poveste…