- PNL Timișoara (și nu numai) a ajuns o gluma de partid, iar asta se vede și din scandalurile fara sfarșit care au avut loc in ultimul timp. Dupa incalcari flagrante ale normelor, PNL Timișoara și-a ales o noua conducere, soțul campioanei olimpice Simona Amanar, adica Tabara Cosmin a fost proclamat caștigator.…

- Funcția Always-On Display este binecunoscuta utilizatorilor de telefoane cu Android , aceasta fiind prezenta pe o mulțime de modele, de la producatori diferiți. Cu toate acestea, ea nu a ajuns niciodata pe iOS, insa acest lucru s-ar putea in sfarșit schimba odata cu apariția lui iPhone 13 . Conform…

- Un accident infiorator, in urma caruia doua persoane – soț și soție- și-au pierdut viața, a fost surprins de camera de bord aflata intr-un autoturism aflat in trafic. Tragedia s-a produs joi, in localitatea Miclaușeni, din județul Iași. Imaginile inregistrate de camera de bord surprind momentul impactului…

- N. D. Copiii care au moștenit de la tații lor pasiunea pescuitului, la acest sfarșit de saptamana vor avea prilejul sa vada daca vor avea noroc de… fir intins! Primaria Ploiești, prin Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, organizeaza o noua ediție a concursului de pescuit sportiv pentru…

- Medicul Valeriu Gheorghita spune ca se estimeaza o creștere a numarului de infectari cu noul coronavirus in lunile urmatoare, probabil la sfarșit de august – inceput de septembrie, cel mai probabil, cu varianta Delta.

- Sfarșit tragic pentru un vlogger roman, foarte cunoscut in Anglia. Tanarul a murit la doar 17 ani din cauza unor probleme la nivelul inimii. Inainte de a se stinge din viața, acesta le-a transmis fanilor de pe rețelele de socializare un ultim mesaj sfașietor, mulțumindu-le pentru toata susținerea oferita,…

- Analiza: Douazeci de ani de cand Vladimir Putin sta la putere și nu este inca momentul pentru a analiza rezultatele finale ale guvernarii sale, inclusiv in domeniul politicii externe. Situația este dinamica, viitorul, ca intotdeauna, este imprevizibil, dar de fapt, astazi Putin are inca aproape cinci…

- Procurorii anticoruptie au redeschis urmarirea penala fata de omul de afaceri Gheorghe Boeru intr-un dosar disjuns din speta "Hertanu" in care acesta este cercetat pentru dare de mita, ordonanta de clasare data anterior de anchetatori fiind considerata de instanta drept "nelegala si netemeinica".…