Anica Done de la Dovi Import Export a obtinut mai multe autorizatii de desfiintare de la primaria Constanta

- Sim Mat Construzioni SRL ridica un imobil de patru etaje in Mamaia Nord Cladirea va avea functiunea de capacitate turistica Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul imobiliar al societatii Sim Mat Construzioni SRL.…

- Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Inființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in comuna Roșia de Secaș, județul Alba”. In vederea inființarii distribuției de gaze naturale in comuna…

- Black Sea Services SRL a primit unda verde de la APM Constanta pentru investitia imobiliara Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru un proiect imobiliar al societatii Black Sea Services SRL. S a decis ca "Nu este necesara…

- Primaria Constanta scrie negru pe alb ca politicianului i-a fost umflat in mod nejustificat scorul cu 7 puncte fara de care nu ar fi intrunit punctajul minim. Noul document arata nu doar ca Stelian Ion si-a umflat punctajul, ci si ca frauda lui a fost acoperita de fostul primar PSD Decebal Fagadau,…

- 3D American Style Development SRL are un proiect imobiliar pe malul Lacului Siutghiol APM Constanta a decis ca trebuie sa se efectueze impactul asupra mediului Pe 8 aprilie 2019, Primaria Constanta a emis certificatul de urbanism pentru investitie Ansamblurile de locuinte vor fi de 4 etaje Agentia pentru…

- Proiectul de peste 66 de milioane de lei al Primariei Craiova pentru construcția Pasajului de pe strada Garlești se afla in etapa studiului de fezabilitate. Studiul prezinta schițele cu noul obiectiv de infrastructura din Craiova. Este vorba de un studiu de fezabilitate care va putea fi finanțat din…

- Trotuarul din strada Calea Ieșilor, de la porțiunea de pe strada Ion Creanga pana la stația din fața Parcului „Alunelul”, va fi reabilitat. Lucrarile vor incepe astazi, fiind decapat asfaltul uzat pe o porțiune de 500 metri. Totodata, trotuarul va fi pavat, iar pe o parte a acestuia va fi amenajata…

- Mai multe persoane din Adjud, surprinse de camerele de supraveghere, in timp ce arunca gunoiul pe strada sau langa tomberoane. Primaria a trimis avertismente și atenționeaza faptul ca amenzile, in asemenea cazuri, sunt considerabile, atat pentru persoanele fizice, cat și pentru cele juridice.. „Celor…