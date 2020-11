Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Mocanu, fost politist in cadrul IPJ Constanta, nu poate justifica suma de 141.000 de euro prin veniturile realizate, anunta Agentia Nationala de Integritate, care a sesizat in acest sens Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Constanta, informeaza Agerpres.Inspectorii de integritate…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat faptul ca un fost ofiter de politie din Constanta nu poate justifica suma de 141.000 de euro prin veniturile realizate, fiind sesizata in acest sens Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Constanta, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Agentia Nationala de Integritate a dat, in urma cu scurt timp, un comunicat de presa in care anunta averi nejustificate si, respectiv, incompatibilitate in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta si Consiliul Local Medgidia.Astfel, potrivit ANI, cel care ar avea avere nejustificata…

- Astazi, 29 octombrie 2020, Tribunalul Alba a admis apelul lui Mirel Halalai, cu privire la contestația in cazul invalidarii funcției de primar al orașului Teiuș. In urma cu o saptamana, cererea formulata de Biroul Electoral de Circumscripție Teiuș, avand ca obiect „Validare primar” a fost respinsa de…

- Alin Virgil Chirila, fost secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ar putea fi pe listele social – democraților la alegerile parlamentare, deși a fost declarat incompatibil de ANI și a pierdut in prima instanța contestația. In martie 2020,…

- Șefa Biroului de Presa din cadrul Inspectoratului de Poliție (IPJ) Ilfov poate rasufla ușurata: fapta pentru care a fost verificata de Agenția Naționala de Integritate (ANI), din cauza soțului, s-a prescris, iar in loc de amenda, a primit niște sfaturi prețioase.

- IPJ Constanta a fost obligat sa ii plateasca reclamantului diferenta de drepturi salariale constand in sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica la nivelul maxim de 25 din salariul de baza. Magistratii au mai dispus obligarea Politiei Judetului Constanta la plata diferentelor de drepturi salariale,…