- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a trei persoane cu funcție de conducere din sistemul medical, dupa cum urmeaza:1. POPESCU DUMITRU, fost manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca, Județul Buzau - INCOMPATIBILITATE…

- Poliția din Buzau a fost solicitata joi seara sa caute un pacient care a reușit sa iasa din Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca fara sa fie observat de agenții de paza și de personalul de supraveghere. A fost gasit la Parscov, aproape de domiciliul sau. Oamenii legii au…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, miercuri, ca a constatat starea de incompatibilitate in cazul a patru persoane care ocupa sau au ocupat functii de conducere in unitati medicale. Potrivit unui comunicat al ANI transmis AGERPRES, in cazul lui Radu Viorel Ganda, manager…

- Consilierul județean PSD Marian Birla a fost gasit in stare de incompatibilitate in perioada in care deținea in paralel statutul de ales local al comunei buzoiene Margaritesti și patron al uneia dintre firmele cu care Primaria a derulat contracte. Potrivit unui comunicat transmis de ANI, in mandatul…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa si existenta unei diferente nejustificate, intre averea dobandita si veniturile realizate in cazul a opt fosti si actuali alesi locali si functionari publici, se arata intr-un…