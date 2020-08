ANI, sesizata cu un presupus caz de incompatibitate la varful Ministerului Fondurilor Europene

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate a fost sesizata cu un caz de incompatibitate la varful Ministerului Fondurilor Europene, au precizat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Mai exact, este vorba despre secretarul general al ministerului, care a ocupat, timp de aproape trei luni, atat funcția publica.…

- Marin Morariu, directorul general al Uzinei Mecanice Cugir, a fost declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate. Potrivit ANI, acesta ar fi incalcat legislația prin faptul ca a fost și consilier local, dar și director in cadrul companiei de stat in același timp. Morariu a fost numit director…

- Andrei Simion Ijac a fost numit in functia de director general adjunct al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA).Decizia de numire, semnata de premierul Ludovic Orban, a fost publicata joi in Monitorul Oficial, conform agerpres.ro. Citește și: Iohannis: ‘Virusul este real,…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, marti, ca actualul director general al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), Simona Parvu, s-a aflat in incompatibilitate. Aceasta a detinut, simultan, functia de sef serviciu la Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii…

- Chestorul general de politie Ioan Buda si-a prezentat demisia din functia de sef al Politiei de Frontiera. El a fost numit in aceasta functie in iulie 2019, dupa ce a fost demis de la conducerea Politiei Romane, in urma scandalului de la Caracal. Potrivit Poliției de Frontiera, chestorul general de…

- Unul dintre cei mai importanți chstori din MAI a anunțat ca și-a inaintat demisia ministrului Marcel Vela. Este vorba despre chestorul general de poliție Ioan Buda. „In cursul acestei zile, chestorul general de poliție Ioan BUDA și-a inaintat demisia din funcția de inspector general al Poliției de Frontiera…

