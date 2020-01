ANI, sesizat de deputatul Ungureanu cu privire la o fostă coordonatoare din Agenţia Medicamentului El a explicat dupa depunerea sesizarii, intr-o declaratie de presa publicata pe pagina sa de Facebook, ca, potrivit site-ului ANMDM si declaratiei de avere si interese depuse pe 11 octombrie 2019 de Alina Musetescu, aceasta se declara asociat in cadrul unei firme, cu 34% din parti sociale, mentionand ca societatea nu mai desfasoara activitate de trei ani si urmeaza a fi suspendata.



Acesta a subliniat ca nu se spune ca, de fapt, aceasta firma ar fi suspendata si ca Musetescu a semnat studii clinice pentru aceasta companie in care apare ca ar fi fost actionara.



Ungureanu a declarat…

Sursa articol si foto: rtv.net

