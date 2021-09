Seful Politiei Municipiului Targu Secuiesc, comisarul-sef Florin Popa, a fost declarat de Agentia Nationala de Integritate in stare de incompatibilitate.



Potrivit unui comunicat al ANI transmis luni AGERPRES, in perioada 11 februarie 2020 - 16 februarie 2021, Florin Popa a detinut si exercitat simultan cu functia de sef al Politiei Municipiului Targu Secuiesc si functia de vicepresedinte cu organizarea, promovarea si desfasurarea activitatilor sociale in cadrul Asociatiei Internationale a Politistilor Sectia Romana, incalcand astfel prevederile art. 6, alin. (1), lit. b) din Legea…