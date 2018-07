Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 20 fosti si actuali alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Florin Ioan Porge, primarul orasului Vascau, judetul Bihor, s-a aflat in conflict de interese administrativ,…

- Cinci primari, trei viceprimari, doi fosti viceprimari si zece consilieri sunt cercetati de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI) pentru incompatibilitate si conflict de interese administrativ. Toti au fost informati despre declansarea procedurilor de evaluare si, in afara unui consilier local…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a sapte fosti si actuali alesi locali si a unui functionar public.

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a sapte fosti si actuali alesi locali si un functionar public. Potrivit unui comunicat al ANI, Ion Robert Rotea, primar al comunei Vitomiresti, judetul Olt,…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a cinci fosti si actuali functionari publici, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al ANI, transmis joi AGERPRES, Olteanu Mariana, functionar public in cadrul…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 5 aleși locali din Oltenia. Valerian Ion Alexie, primar al comunei Mateești, județul Valcea, s-a aflat in inompatibilitate, in perioada 19 ...

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 16 fosti si actuali alesi locali, primari, viceprimari sau consilieri, din mai multe judete. * Primarul comunei Mateesti, din judetul Valcea, Valerian-Ion…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa si existenta unei diferente nejustificate, intre averea dobandita si veniturile realizate in cazul a opt fosti si actuali alesi locali si functionari publici, se arata intr-un…