Stiri pe aceeasi tema

- ANI o contrazice pe Clotilde Armand și spune ca primarul nu a cerut accesul la dosar sau prezența la sediu. In plus, starea de incompatibilitate a fost constatata strict cu privire la dispozițiile emise in cadrul unui proiect. Avand in vedere o serie de declarații lansate in spațiul public, potrivit…

- Poliția Capitalei a anunțat, miercuri, ca a fost deschis un dosar penal in urma incendiului care a izbucnit marți seara la acoperișul blocului Persepolis. Se fac cercetari pentru distrugere din culpa. Totodata, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 a anunțat azi ca in urma verificarilor s-a descoperit…

- NEGLIJENȚA… Un copil din Vaslui a fugit de la gradinița, fara ca educatoarele sa-și dea seama. Acesta a mers minute bune pe jos pana a ajuns in zona Garii, la locul de munca al mamei. Prezența micuțului, neinsoțit de vreun adult, pe strazile Vasluiului, nu a atras atenția niciunui trecator. Incidentul…

- La data de 02 septembrie a.c., politistii rutieri din Iasi au oprit pentru control, pe raza mun. Iasi, un autoturism condus de un tanar de 26 de ani. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca acesta nu detine permis de conducere. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii…

- Mai mulți tineri din Timișoara s-au batut noaptea trecuta și s-au urmarit cu mașinile pe strazile din oraș, pana cand s-au ciocnit intr-o intersecție. Opinia Timișoarei a publicat imagini cu momentul in care aceștia iși cara pumni și picioare. Scenele violente au fost filmate noaptea trecuta in centrul…

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit in trafic pe DN2-E85, in localitatea Calimanești, un autoturism condus de un tanar in varsta de 17 ani. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca acesta nu deține permis de conducere, iar autoturismul…

- Magistrații de la Judecatoria Ciocana au prelungi arestul la domiciliu pentru socialistul Igor Dodon cu 30 de zile. Fostului președinte de țara continua sa ii fie aplicate mai multe masuri restrictive, inclusiv parasirea locuinței și comunicarea cu alți figuranți in dosar decat mama sa și persoanele…

- Interviul dat de Gheorghe Dinca, "monstrul din Caracal", a declanșat un adevarat scandal la Penitenciarul Craiova, acolo unde barbatul este incarcerat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …