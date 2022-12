Stiri pe aceeasi tema

- Zapada a venit cu probleme in Marea Britanie! Toate zborurile au fost suspendate in noaptea de duminica spre luni, pe aeroportul Stansted din Londra. Ninsorile abundente au dus la inchiderea pistei principale. In plus, din cauza vremii, au fost anulate curse, ori au fost inregistrate intarzieri mari…

- Un roman si-a rupt pasaportul pe aeroportul Luton din Marea Britanie, dupa ce s-a luat la cearta cu angajatii unei companii aeriene. Sute de romani sunt blocati pe aeroporturile din Marea Britanie din cauza ninsorilor abundente care au cazut in ultimele ore. Fara apa si fara mancare și cu nervii intinsi…

- Un barbat care vorbea in limba romana și-a rupt pașaportul in fața personalului din aeroport, dupa ce a strigat și injurat, nemulțumit ca nu se poate imbarca in aeronava. Luton este unul dintre aeroporturile unde au fost anulate zboruri, in contextul vremii aspre din Marea Britanie. Acolo, sute de romani…

- Sute de romani sunt blocați in aeroportul din Luton, Marea Britanie, dupa ce mai multe zboruri spre Romania au fost amanate din cauza ninsorii. Pasagerii și-au petrecut noaptea in aeroport și au dormit pe unde au apucat, unii dintre ei chiar pe jos, in fața birourilor de check-in. Suparat ca nu poate…

- Polițiștii din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, la Punctul de trecere a frontierei Negru Voda, o mașina in valoare de 40.000 de euro, cautata de autoritațile din Marea Britanie, care era transportata pe o remorca de un roman, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Lucratorii de la frontiera din Marea Britanie anunta o greva majora de Craciun. Se anunta aglomeratie in marile aeroporturi britanice, iar The Telegraph estimeaza chiar anularea mai multor zboruri.

- Miercuri dimineața, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, efectueaza o acțiune, in mai multe județe, pe linia combaterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, spalare…