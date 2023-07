Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate anunta, luni, ca au fost emise peste 8,3 milioane de certificate medicale in anul 2022, in crestere fata de perioada 2019-2020, dar similar cu numarul emis in 2021. In 2022 a fost decontata suma de 5,9 miliarde de lei pentru concediile medicale, institutia…

- Noi analize si servicii medicale vor fi decontate de CNAS, de la 1 iulie, prin extinderea pachetului de baza. CNAS are un buget de 54,1 miliarde de lei anul acesta, fata de 51,3 miliarde de lei anul trecut, bugetul fiind dublu fata de acum sase ani. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS),…