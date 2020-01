Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 4 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza:1. TORPENYI FRANCISC ALBERT, Consilier Local in cadrul Consiliului Local Dej, Județul Cluj - INCOMPATIBILITATE…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a anunțat marți ca fostul primar din Gherla, Sabo Marius Calin, s-a aflat in stare de incompatiblitate pe vremea cand era consilier local. Potrivit ANI, in perioada 10 iunie 2017 – 27 aprilie 2018, Marius Sabo a exercitat funcția de consilier local simultan cu…

- Emil Busescu, consilier local in comuna argeseana Vladesti, a fost gasit gasit de Agentia Nationala de Integritate in condlict de interese. In primavara, alesul local fusese declarat si in stare de incompatibilitate. Ambele sesizari au legatra cu afacerile inceiate de firma administrata de sotiea acestuia…

- Potrivit unui comunicat dat astazi publicitatii, Agentia Nationala de Integritate a anunțat ca l-a gasit pe actualul primar al orasului carasean Moldova Noua, Adrian Constantin Torma, in conflict de interese administrativ si risca sa-si piarda functia, deoarece, in 14 decembrie 2016, a incheiat un contract…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de conflict de interese administrativ in cazul consilierului local Emil Bușescu din comuna argeșeana Vladești. ”In calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotararii Consiliului Local din data de 28 noiembrie 2016…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 12 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. NICA VASILE, fost Consilier Județean in cadrul Consiliului Județean Neamț - INCOMPATIBILITATE In perioada exercitarii…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca doua persoane cu functii de conducere din sistemul medical s-au aflat in conflict de interese de natura administrativa. Potrivit unui comunicat al ANI, Vasile Popescu, fost manager general din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta,…