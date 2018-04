Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, joi, ca a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa si fals in declaratii in cazul a 11 fosti si actuali alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI transmis AGERPRES, este vorba despre un primar, sase viceprimari si patru consilieri locali. In cazul lui Vasile Costea, primar al comunei Coteana din judetul Olt, inspectorii de integritate au constatat existenta conflictului de interese administrativ. "In perioada exercitarii mandatului de viceprimar a facut parte din Comisia de evaluare a ofertelor, intocmind…