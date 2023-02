ANI îl acuză pe Nicușor Dan de abuz în serviciu şi conflict de interese Primarul general al capitalei, Nicușor Dan, este acuzat de Agenția Naționala de Integritate de conflict de interese administrativ și abuz in serviciu, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE ANI il acuza pe Nicușor Dan de abuz… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE ANI il acuza pe Nicușor Dan de abuz…

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ciutacu a comentat in stilu-i caracteristic, pe Facebook, cazul primarului general Nicușor Dan, demascat de Agenția Naționala de Integritate (ANI). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul pentru abuz in serviciu și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane și pentru incompatibilitate in cazul primarului general Nicușor Dan. Acum, prefectura trebuie sa verifice cum a deținut Nicusor Dan patru funcții in instituții…

- rimarul general Nicușor Dan anunța ca va ataca in instanța raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI) și solicita Agențiie sa ofere acces prese la intregul dosar administrativ in baza caruia au intocmit raportul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul General pentru ca Nicușor Dan, Primarul Capitalei, s-a aflat in conflict de interese. ANI acuza faptul ca Nicușor Dan a exercitat funcții de conducere și in alte patru instituții, fara a avea mandat de reprezentare. Fii la curent cu cele…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) anunta ca a constatat conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala si fiscala in cazul a sapte alesi locali, dupa ce acestia au semnat documente sau au participat la adoptarea unor hotarari desi ei sau rude ale lor…

- Mii de servere din intreaga lume au fost vizate de un atac de tip ransomware, a transmis duminica Agenția Naționala de Securitate Cibernetica (ACN) din Italia, care a avertizat organizațiile sa ia masuri pentru a-și proteja sistemele, transmite Reuters, relateaza Rador. Fii la curent cu cele…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) acuza opt alesi locali din cadrul Consiliului Local Popesti - Leordeni de conflict de interese administrativ dupa ce au participat la votul in urma caruia a fost respinsa hotararea prin care ar fi urmat sa le inceteze mandatele. In total, CL Popești-Leordeni…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 11 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…