Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz: Mi-au facut și mie un dosarel. O sa atac raportul ANI in instanța Agenția Naționala de Integritate il acuza pe primarul Timișoarei ca ar fi imprumutat bani, in campania electorala de acum patru ani, de la o persoana fizica, apoi a semnat ca primar un act administrativ in folosul societații…

