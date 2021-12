Stiri pe aceeasi tema

- Disfuncționalitațile din domeniul sanitar legate de pandemia de coronavirus au dus la creșterea numarului de persoane care au murit din cauza malariei, cu 69.000 de oameni mai mult în 2020 decât anul precedent, dar cel mai rau scenariu a fost evitat, a declarat luni Organizația Mondiala…

- Doua persoane au fost retinute pentru audieri, sambata seara, in localitatea Sintesti, judetul Ilfov, in cadrul unei descinderi a comisarilor Garzii Nationale de Mediu, cu sprijinul Politiei, Jandarmeriei si IGSU, care a vizat arderile ilegale de deseuri de langa Capitala.

- „A fost scoasa taxa de mediu, o greșeala, motiv pentru care avem mașini foarte vechi. Taxa pe mijoacele de transport este un sistem progresiv in funcție de capacitatea cilindrica. De ce sa nu introducem contribuție la sanatate pentru pensiile de peste 5.000 de lei. Mașinile vechi sunt cumparate de persoane…

- Peste 98.400 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 23.300 cu prima doza, a anuntat, marti, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, s-a declarat dezamagit de mandatul lui Nicusor Dan la Primaria Generala, afirmand ca "de la persoane care nu au gestionat nimic nu trebuie sa ai mari asteptari", si a reiterat intentia sa de a prelua gestionarea termoficarii in sector. "Am vrut sa cred…

- Peste 67.800 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 26.700 cu prima doza. Alte 22.024 de persoane s-au vaccinat cu doza a treia, a anuntat, marti, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).

- „Bilanțul provizoriu este de 18 persoane, pe care le-am inmormantat in aceasta dimineața, a spus Adamou Gueraou, primarul districtului Dan-Issa, conform Time s of India .El a adagugat ca 7 persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma tragediei petrecute duminica.

- Patru persoane au murit și doua au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe Drumul Național 2, in judetul Ialomita. Doua autoutilitare și un autoturism au fost implicate in coliziune. Un elicopter SMURD a ajuns la fața locului pentru a prelua raniții. Potrivit Poliției, accidentul s-a…