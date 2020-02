Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel a dat o decizie finala in cazul primarului interimar de la Predeal, Sebastian Constantin Fleșieru, care a fost prins baut la volan. Instanța a decis sa-l condamne pe edil la un an de inchisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani. Deși, inițial, Judecatoria Zarnești…

- FINAL… Arestati anul trecut, la inceputul lunii iunie, de procurorii DIICOT si acuzati de trafic de droguri, traficantii aradeni inca asteapta pronuntarea definitiva in dosarul in care au fost trimisi in judecata. Judecatorii Tribunalului Vaslui i-au condamnat, in prima instanta dar ultimul cuvant il…

- Tanarul care in ianuarie 2019 i-a taiat unui barbat capul cu drujba a fost condamnat marți la inchisoare pe viața, decizia fiind luata de catre magistrații Curții de Apel Timișoara. In prima instanța, el primise 25 de ani de inchisoare. Barbatul de 32 de ani a fost condamnat in prima instanța la inceputul…

- Șoc și groaza, exact acum un an, intr-o localitate din județul Timiș, unde un individ a intrat peste o familie in casa, taind ușa cu drujba. S-a intamplat la Sanandrei, unde agresorul, un barbat de 32 de ani a intrat in casa peste o familie, tata, doi baieți și o fata. Tinerii au reușit sa fuga, dar…

- SOLICITARE… Trimisi in judecata pentru omor si viol, Marian Iancu, Ionut Chirila si Costica Panainte au cerut judecatorilor inlocuirea masurii arestului preventiv cu o masura mai usoara privativa de libertate. Curtea de Apel Iasi a luat act de cererea celor trei tineri dar a respins-o ca nefondata si…

- PEDEAPSA…Condamnati in prima instanta pentru omor si viol, Marian Iancu, Ionut Chirila si Costica Panainte isi vor petrece si urmatoarea perioada in arest preventiv, pana la aflarea unei sentinte finale a Curtii de Apel Iasi. Tinerii au fost arestati in luna martie, dupa ce o femeie de 49 de ani din…

- CONDAMNARE… Zilele trecute, magistratii Curtii de Apel Iasi au finalizat dosarul in care medicul veterinar Ioan Bejan si fermierul Dumitru Bogdan Ghilimei au fost trimisi in judecata pentru fapte de coruptie. Judecatorii au decis condamnarea medicului veterinar la 3 ani de inchisoare cu suspendare.…