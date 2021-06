Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta prin care este reglementat noul cadru de organizare a concursului pentru ocuparea functiilor de conducere din sistemul national de invatamant preuniversitar. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, modificarile vizeaza masuri…

- Guvernul a stabilit, joi, conditiile pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere in unitatile de invatamant preuniversitar. Executivul a stabilit ca pot fi directori si cei care nu au calitate de expert in management, dar care au definitivat si cinci ani vechime.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca va fi promovata o ordonanta de urgenta pentru infiintarea de cabinete psiho-pedagogice in fiecare scoala. „Intentionam sa promovam o ordonanta de urgenta prin care sa permitem infiintarea unui cabinet de psiho-pedagogie, de orientare la nivelul…

- "In temeiul art. 29 si al art. 31 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 95/2016 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si pentru modificarea Ordonantei…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natura administrativa in cazul unui fost consilier local din comuna Bod, prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza: JARCAU GOGU, Consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Bod, Județul…

- Primarul Zlatnei a pierdut definitiv procesul de incompatibilitate cu Agenția Naționala de Integritate și risca sa ramana fara mandatul de primar • Ponoran a semnat doua acte adiționale, intre Primarie și firma fiului sau Primarul orasului Zlatna, Silviu Ponoran (PNL), a pierdut definitiv procesul prin…

- Deputatul PNL Ionel Danca a anuntat mai multe amendamente ale PNL cu privire la prelungirea unor facilitati in acest an pentru companiile din domeniul HoReCa si pentru organizatorii de evenimente. „Continuam si in 2021 masurile de sprijin pentru HoReCa si industria de evenimente adoptate anul…

- Legea care aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea SARS-CoV- 2, a fost promulgata vineri de presedintele Klaus Iohannis, informeaza Administratia Prezidentiala.…