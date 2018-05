Stiri pe aceeasi tema

- Neculae Marascu, consilier local al comunei Tarcau, a fost gasit de Agenția Naționala de Integritate in incompatibilitate. Nu in acest mandat, 2016-2020, ci pe timpul mandatului trecut. Potrivit inspectorilor de integritate, ”In perioada 18 septembrie 2012 – 06 iunie 2016, a deținut simultan funcția…

- Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, dar și mai mulți funcționari publici din cadrul administrației au sechestru pe avere. DNA a instituit masura asiguratorie intr-un dosar de abuz in serviciu. Oficialii DNA nu au oferit informații suplimentare invocand faptul ca “In acest moment, informațiilor…

- Potrivit unui comunicat al ANI, este vorba despre un primar, sase viceprimari si patru consilieri locali. 1. COSTEA VASILE, primar al comunei Coteana, Județul Olt CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVIn perioada exercitarii mandatului de viceprimar a facut parte din Comisia de…

- Viceprimarul comunei Suraia, Aurel Harabor, a obținut in instanța suspendarea executarii hotararii Consiliului Local privind constatarea incetarii mandatului de ales ca urmare a unei decizii a Inaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a stabilit starea de incompatibilitate, sesizata de Agenția…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Romaniuc Ioan, primar al comunei Rona de Sus si in cazul lui Dunca Liviu Toader, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Bogdan-Voda. Astfel, conform ANI, Romaniuc Ioan, in perioada 24 septembrie 2012…

- In conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei nr. 42 22.02.2018, sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Mircea Voda va avea loc in data de 28.02.2018, ora 15.00…

- Medicul Mihai Lucan se afla in conflict de interese. Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre LUCAN MIHAI, fost medic sef sectie – Sectia Clinica Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie…

- Prognozele de inflatie pentru anul 2018, reviziuite in sus de BNR Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat prognozele de inflatie pentru trimestrele I si II 2018, dar si cele pentru sfarsitul anului, a anuntat vineri guvernatorul Mugur Isarescu. „Cocoasa (graficului cu proiectia inflatiei…