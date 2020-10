Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala recomanda Romaniei, in ultimul sau raport, sa-si sporeasca eficienta declaratiilor de avere si de interese, anunta agerpres . In raport se mai mentioneaza ca tara noastra mai are multe de facut in trecerea de la identificarea unei infractiuni la punerea in aplicare a legii, in special…

- Declarațiile de avere și interese ale deputatului din Partidul Șor, Marina Tauber, ridica multe semne de intrebare și indica un șir de incalcari. Despre aceasta scrie deputatul PSRM, Marina Radvan, care anunța ca a facu deja o interpelare la Agenția Naționala de Integritate și Procuratura Generala.…

- Informații dubioase in declarațiile de avere și venituri ale deputatului Pro Moldova Eleonora Graur. Datele despre terenurile pe care le deține familia parlamentarului apar și dispar fara nicio explicație logica. Constatarile ii aparțin socialistului Oleg Lipskii, care a sesizat Autoritatea Naționala…

- Cetațenii care au observat o neregula in declarațiile de avere sau de interese depuse de candidații la alegerile locale pot sesiza ANI printr-un formular online pus la dispoziție de Agenția Naționala de Integritate.Citește și: Jocurile din PSD. Moțiunea de cenzura este varful icebergului…

- Declarațiile de avere completate de Bogdan Loghin, fostul viceprimar al municipiului Radauți, care timp de aproximativ 9 luni a avut și atribuții de primar, sunt o adevarata invitație la control pentru inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI). In declarațiile date din 2015 pana in 2019 ...

- Inca un deputat PAS va fi verificat de Agenția Naționala de Integritate, dupa ce in declarația sa de avere și interese au fost depistate mai multe nereguli. Este vorba despre Petru Frunze, care odata ce a ajuns in fotoliul de parlamentar, a devenit mai sarac in declarația de avere și interese personale.…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese in materie administrativa in cazul a 6 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza:1. DRAGOMIRESCU FLORINEL, fost Director General in cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese in materie administrativa in cazul a 10 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010 și a sesizat organele de urmarire penala in alte doua cazuri, dupa cum urmeaza:1. OGAGAU TRAIAN, Primar al Orașului…