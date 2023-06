Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Direcția Naționala Anticorupție și il acuza de fapte de corupție pe Robert Negoița, primarul Sectorului 3.”Agenția Naționala de Integritate a sesizat Direcția Naționala Anticorupție cu privire la existența indiciilor referitoare la savarșirea de catre Robert…

- Curtea Constituționala a admis, miercuri, sesizarea USR pe legea prin care personalul Agenția Naționala de Integritate (ANI) primește un spor la salariu de 25%, potrivit unui comunicat transmis de USR. Sesizarea catre Curtea Constituționala s-a bazat pe un viciu de procedura, referindu-se la incalcarea…

- Simona Halep este acuzata de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza „neregulilor in pasaportul sau biologic”. Sportiva respinge acuzația și arata ca este victima unei „harțuiri”. „Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona…

- Primaria Capitalei este nemulțumita de kitsch-ului din Centrul Capitalei, zona Piața Unirii și il acuza pe primarul Sectorului 3, Robert Negoița, ca a plantat ilegal palmieri. Viceprimarul Horia Tomescu a mers, luni dimineața, la locul cu pricina și s-a aratat indignat de faptul ca edilul sectorului…

- Veniturile demnitarilor și celor care dețin funcții publice, indiferent de sistem nu vor mai putea fi anonimizate, este prevederea principala a unui proiect de lege inițiat de zeci de parlamentari ai PSD. Senatorii și deputații invoca argumentul ca doar anul trecut, pana in luna octombrie, Agenția Naționala…

- Agentia Nationala de Integritate a transmis, miercuri, ca Dragos-Virgil Titea, director in cadrul ROMATSA, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, nu poate justifica peste 800.000 de lei. Institutia a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti. ”Agentia…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a sesizat Curtea Constituționala cu privire la proiectele de lege adoptate in Parlament, care modifica definiția abuzului in serviciu, reglementat și fara un prag valoric, și prin care interceptarile realizate de serviciile secrete in doarele penale, inclusiv…

- Senatul a amendat legea avertizorului de integritate conform recomandarilor Comisiei Europene, deoarece Romania nu se va incadra in condițiile acordarii tranșei numarul doi din PNRR daca nu va adopta aceste schimbari. Modificarile au fost votate cu 80 de voturi „pentru” si 13 abtineri. Senatul a adoptat…