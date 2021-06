Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 07-11 iunie 2021, Autoritatea Naționala de Integritate a pornit controale pe numele a doi directori de intreprinderi silvice din republica. Un director este vizat in controlul averii, iar cel de-al doilea este verificat pentru un posibil conflict de interese. In alte doua investigații privind…

- Autoritatea Naționala de Integritate anunța ca in 21 de cazuri privind falsul in declarații și imbogațire ilicita, semnalate de inspectorii de integritate, procurorii au refuzat sa inițieze proceduri penale. Oamenii legii au emis acte procedurale de refuz sau de suspendare a examinarii in care figureaza…

- In saptamana 17 – 21 mai 2021, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a inițiat trei proceduri de control pentru posbile conflicte de interese admise de catre un judecator constituțional, un șef de instituție medico – sanitara publica cu autofinanțare și un primar de municipiu din nordul țarii.

- Autoritatea Naționala de Integritate a incheiat procedurile de control al averii in privința a doi procurori din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). In primul caz, inspectorul de integritate a pornit procedura de control in baza unor informații…

- Autoritatea Naționala de Integritate s-a autosesizat in baza unui articol de presa și a pornit o cauza contravenționala pentru depunerea tardiva a declarației de avere și interese personale de catre un membru al Consiliului Superior al Procurorilor. Și un consilier raional din Consiliul raional Glodeni risca…

- In saptamana 19-23 aprilie 2021, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a Inițiat 9 controale, a emis 3 acte de constatare a incalcarilor și a intocmit un proces verbal de aplicare a unei contravenții pentru nedepunerea sau depunerea tardiva a declarației de avere și interese personale.