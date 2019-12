ANI a constatat conflict de interese administrativ pentru un director de la Spitalul ''Prof. Dr. Alexandru Obregia''

Stiri pe aceeasi tema

- ANI a constatat starea de conflict de interese in cazul medicului Ovidiu Laurean Pop, pentru ca acesta, in perioada in care era Șef Serviciu in cadrul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, a deținut, in parelel, doua funcții in aceeași unitate spitaliceasca, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Potrivit unui comunicat dat astazi publicitatii, Agentia Nationala de Integritate a anunțat ca l-a gasit pe actualul primar al orasului carasean Moldova Noua, Adrian Constantin Torma, in conflict de interese administrativ si risca sa-si piarda functia, deoarece, in 14 decembrie 2016, a incheiat un contract…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul lui Ioan Ulici, viceprimar si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Rona de Jos. Conform ANI, in calitate de consilier local, Ioan Ulici a participat la…

- Primarul Danuț Barzan, are din nou emoții in ceea ce privește mandatul sau, la conducerea administrației locale din comuna Lupșa. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins, in 6 noiembrie 2019, o contestație in anulare formulata de primar fața de sentința definitiva din septembrie 2018 prin care…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca doua persoane cu functii de conducere din sistemul medical s-au aflat in conflict de interese de natura administrativa. Potrivit unui comunicat al ANI, Vasile Popescu, fost manager general din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta,…

- Agenția Naționala de Integritate (A.N.I.) a dat publicitații, in data de 3 octombrie, un comunicat privind incompatibilitate și conflict de interese administrativ. Astfel, a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 8 funcționari publici și a 2…

- Un consilier local din comuna Pianu, Trif Florin, a fost descoperit de Agenția Naționala de Integritate, ca fiind in confilict de interese cand a votat o hotarare de Consiliu Local, prin care s-a aprobat organigrama Ocolului Silvic Valea Pianului, acesta fiind și angajat al Ocolului. Potrivit ANI,…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a decis, joi, cu unanimitate de voturi, sa trimita o scrisoare Comisiei Europene in care sa informeze asupra faptului ca exista conflict de interese in cazul Rovanei Plumb și nu poate asuma funcția de comisar european, au spus surse europene, pentru MEDIAFAX.Citește…