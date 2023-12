Angola, nemulţumită de cotele sale de ţiţei, se retrage din OPEP, care-şi pierde tot mai mult din influenţă ”Pana acum, nu am avut vreo influenta asupra cotelor, dar daca am ramane in OPEP, am suporta consecinte ale deciziei de a respecta cotele de productie”, a anuntat la televiziunea publica TPA ministrul. Angola ar fi atunci ”nevoita sa-si reduca productia”, a subliniat el. ”Aceasta este decizia unei tari suverane. Ne-am facut mereu datoria, insa Angola a considerat ca e bine sa plece. Credem ca a venit vremea ca tara noatra sa se concentreze mai mult asupra obiectivelor sale”, a justificat ministrul, care a subliniat ca aceasta decizie ”nu a fost luata usor”. Angola a fost foarte activa, ”dar rolul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trezit cu ușa inchisa in nas, Lavrov iese la atac: i-a acuzat pe Borrell si pe Blinken de 'lasitate'Ministrul rus de externe Serghei Lavrov i-a acuzat de "lasitate" pe seful diplomatiei europene, Josep Borrell, si pe secretarul de stat american Antony Blinken pentru ca nu au participat alaturi de el…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov i-a acuzat de "lasitate" pe seful diplomatiei europene, Josep Borrell, si pe secretarul de stat american Antony Blinken pentru ca nu au participat alaturi de el la o reuniune a Organizatiei de Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care se incheie vineri la…

- Polonia a anuntat ca nu va participa la reuniunea ministeriala a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)de la Skopje din cauza prezentei asteptate a ministrului rus de externe Serghei Lavrov. Ministrul polonez de Externe, Szymon Szynkowski vel Sek (foto), a declarat presei ca nu…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, si-a sustinut miercuri intentia de a lua parte la o reuniune ministeriala a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), in pofida participarii Rusiei. Aceasta a spus ca este nevoie de mai multa cooperare in Europa, pentru a se opune „nebuniei…

- Rusia nu are planuri agresive si nici „expansioniste” in Europa, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a anuntat ca va lua parte la reuniunea OSCE in Macedonia de Nord daca Bulgaria ii va permite sa treaca prin spatiul aerian, relateaza agentiile EFE si Reuters. „Rusia nu are…

- Politica externa a Qatarului s-a concentrat de ani de zile pe mediere, oficialii americani identificand imediat Qatarul drept un „broker” in razboiul Israel-Hamas, a scris vineri Al Jazeera.Hamas deține un birou politic in Qatar, iar prim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe din Qatar le-a spus…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat vineri, in cadrul unei intrevederi cu șeful politicii externe a UE la Beijing, ca motivul conflictului dintre Israel și Hamas este „nedreptatea istorica” impotriva palestinienilor, potrivit AFP. „Radacina acestei probleme se afla in intarzierea indelungata…

- Incendiul care a izbucnit pe 26 septembrie intr-o sala de nunți din Al-Hamdaniya, in nordul Irakului, a fost pus pe seama „neglijenței grave” și a lipsei de masuri de siguranța, potrivit rezultatelor unei anchete guvernamentale prezentate duminica, relateaza Reuters.Ministrul de Interne Abdul Amir al-Shammari…