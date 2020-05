Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Statele Unite au anunțat masuri pentru a impiedica capacitatea Huawei de a dezvolta semiconductori in strainatate folosind tehnologia americana. Departamentul de Comerț al SUA a afirmat ca „a vizat strategic și foarte precis achizițiile de semiconductori de catre Huawei, care provin direct din…

- Nu vreau sa ma refer la conspiratiile mondiale despre care se vorbeste din ce in ce mai mult. Nici la disputele pe tema originii virusul, daca a fost creat in laborator , sau a evoluat el natural, ca sa ne strice noua viata. Nici macar la razboiul dintre China si SUA nu am sa ma refer. Poate ca serviciile…

- Premierul Boris Johnson a fost internat la spital pentru teste, la 10 zile de la testarea pozitiva pentru coronavirus, a precizat Downing Street. Johnson „continua sa aiba simptome persistente de coronavirus”, a declarat o purtatoare de cuvant. Acesta a fost descris ca un "pas de precauție” facut…

- Banca Mondiala a anunțat, marți, un fond de 12 miliarde de dolari pentru sprijinirea țarilor care se confrunta cu impactul epidemiei de coronavirus care s-a raspandit rapid din China in aproximativ 80 de țari, relateaza Reuters.Citește și: SURSE - PNL intra in formație de lupta: lista miniștrilor…

- Noua din cele mai vandute 10 smartphone-uri anul trecut sunt produse de Apple si Samsung iPhone XR si iPhone 11 au fost cele mai vandute smartphone-uri anul trecut, cu Apple avand 6 modele in topul vanzarilor pe 2019. Clasamentul realizat de Counterpoint Research mai cuprinde 3 modele Samsung din seria…

- Mai multe state europene iau masuri dure pentru a impiedica raspandirea virusului din China, care a ajuns in 67 de state și teritorii. In regiunile afectate din Italia, autoritațile au decis sa cheme doctori care sunt la pensie. O masura similara ar putea sa fie luata și in Marea Britanie. Italia ramane…

- Epidemia de coronavirus afecteaza puternic producatorii de smartphone-uri din China, aceștia acumuland 60 de milioane de telefoane in stocuri, potrivit publicației taiwaneze DigiTimes.Conform acesteia, Xiaomi a transmis deja ordine de reducere a comenzile de cipuri și circuite catre furnizorii din Taiwan,…