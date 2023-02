Stiri pe aceeasi tema

- ”OMV Petrom anunta numirea Katjei Tautscher ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu efect de la 1 ianuarie 2023 si pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor, ca urmare a renuntarii lui Johann Pleininger la mandatul sau de membru si Vice Presedinte al Consiliului de Supraveghere,…

- Zeci de mii de asistente medicale vor intra joi in greva, aceasta fiind prima greva in masa din ultimul secol in Anglia, Țara Galilor. In multe spitale se adopta un program ca cel din ziua de Craciun, iar asistentele spun ca nu se bucura de aceasta acțiune, care a fost o „decizie dificila”. Fii…

- Alerta in Marea Britanie, din cauza inmultirii cazurilor de infectie cu Streptococul A in randul copiilor. In ultimele saptamani au murit 6 copii cu varsta de sub 10 ani.Parintii din Marea Britanie sunt indemnati sa aiba grija de simptomele infectiei cu streptococ A la copiii lor, dupa ce oficialii…

- Romanii au impanzit Anglia și Țara Galilor. Cel mai recent recensamant arata ca romana este a treia limba principala ca raspandire in Anglia și Țara Galilor. Aceeași cercetare mai arata ca s-a inregistrat și o creștere a numarului de persoane care și-au ales doar o identitate naționala romaneasca, arata…

- Anglia si Tara Galilor au continuat sa inregistreze o scadere a procentului de populatie care se identifica drept albi si pentru prima oara in istorie mai putin de jumatate din populatia lor se mai declara acum crestini, arata noile rezultate ale recensamantului din 2021 publicate marti si care creioneaza…

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 continua, marți, 29 noiembrie, cu alte patru meciuri. Toate cele patru formații din Grupa B au șanse de calificare. Programul zilei de 29 noiembrie de la Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022: Olanda – Qatar (Grupa A), ora 17:00 Ecuardor – Senegal (Grupa…

- Astazi, 29 noiembrie, sunt programate 4 partide la Campionatul Mondial din Qatar, iar capul de afiș este Țara Galilor - Anglia din grupa B. Incepand de azi, Campionatul Mondial intra in ultima etapa din faza grupelor, iar asta inseamna ca meciurile din fiecare grupa se vor juca de la aceeași ora! In…