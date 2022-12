Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (35 de ani) a parut mai motivat ca niciodata inaintea meciului 1.000 al carierei, optimea de finala de la Campionatul Mondial, Argentina - Australia. Optimile de finala de la Campionatul Mondial: Olanda - SUA (3-1), Argentina - Australia, Franța - Polonia, Anglia - Senegal, Japonia - Croația,…

- Sambata s-au disputat primele doua meciuri din optimile Campionatului Mondial, iar duminica sunt programate alte doua confruntari. Așa cum v-am obișnuit, avem cate trei ponturi in fiecare zi cu meciuri din Qatar! Ziua incepe cu Franța - Polonia, de la ora 17:00, și continua cu Anglia - Senegal, partida…

- Argentina și Australia se intalnesc sambata, de la 21:00, in a doua partida a optimilor de la Campionatul Mondial de Fotbal. La startul duelului dintre „Pume” și „Canguri” vom cunoaște deja prima echipa calificata in sferturi, asta pentru ca Olanda și SUA se dueleaza de la ora 17:00. ...

- Costa Rica - Germania (TVR 1) și Japonia - Spania (TVR 2), meciurile decisive ale grupei E de la Campionatul Mondial, se joaca astazi, de la ora 21:00. Ambele vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Toate cele 4 formații din grupa E au șanse la calificarea in optimile de finala„Optimile” deja stabilite la Campionatul…

- Grupa C de la Campionatul Mondial a avut o desfașurare absolut incredibila. Argentina s-a distanțat in caștigatoare, dar Polonia și Mexic au luptat pana in ultimele secunde pentru calificarea in optimile de finala. ...

- Australia a invins Danemarca, scor 1-0, a incheiat grupa D de la Campionatul Mondial pe locul secund. Calificarea in optimile de finala ale turneului din Qatar a declanșat o adevarata sarbatoare in toata țara, deși evenimentul s-a petrecut la ora locala 04:00. Franța a caștigat grupa D și va juca in…

- Avem parte de o ediție atipica a Campionatului Mondial, insa sunt suficiente premise pentru fotbal spectacol și pentru meciuri memorabile. Oferta Mozzart Bet este și ea pe masura evenimentului. Ediția cu numarul 22 a Campionatului Mondial debuteaza astazi, iar la start avem cele mai puternice formații…

- CUPA MONDIALA – Qatar 2022 va fi a douazeci și doua ediție de Campionat Mondial, competiție care se joaca o data la patru ani, incepand cu anul 1930. Meciul de deschidere va fi duminica, 20 noiembrie, de la ora 18 (TVR 1), intre Qatar și Ecuador, pe stadionul „Al Bayt“, care a fost inaugurat in 2020…