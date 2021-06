Stiri pe aceeasi tema

- Polonia și Slovacia se infrunta azi, de la ora 19:00, in prima etapa a grupelor Euro 2020. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Spania - Suedia e celalalt meci al grupei E. ...

- Spania și Suedia se infrunta azi, de la ora 22:00, in prima runda a grupelor de la Euro 2020. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Polonia - Slovacia e celalalt meci al grupei E. ...

- Anglia și Croația se intalnesc ACUM, in primul meci al grupei D de la Euro 2020. Partida a inceput la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Din grupa D mai fac parte Cehia și Scoția. liveTEXT » Anglia - Croația 1-0 A marcat: Sterling 57Click AICI pentru LIVE și statistici +1 FOTO 22.500…

- Anglia și Croația se intalnesc ACUM, in primul meci al grupei D de la Euro 2020. Partida a inceput la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Din grupa D mai fac parte Cehia și Scoția. liveTEXT » Anglia - Croația 0-0 Click AICI pentru LIVE și statistici Anglia - Croația, echipe de start…

- Partida amicala Anglia - Romania se joaca duminica, de la ora 19:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. Romania vine dupa eșecul suferit la Ploiești, cu Georgia, 1-2. Pentru Anglia e ultima repetiție inainte de Euro 2020. Anglia - Romania » LIVE de la 19 Anglia…

- A doua semifinala a Ligii Campionilor le aduce fața în fața pe PSG și Manchester City, miercuri de la ora 22:00. Echipa lui Guardiola este neînvinsa în acest sezon al UCl, în timp ce PSG nu a reușit sa câștige niciunul dintre ultimele trei meciuri în fața rivalilor…

- ASU Poli și Rapid se intalnesc azi, de la ora 16:30, in runda a 3-a a play-off-ului din Liga 2. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul tuturor meciurilor din B ASU Poli - Rapid » LIVE de la 16:30 Live+Statistici…

- ​Marți, cu începere de la ora 22:00, se vor desfașura primele doua meciuri tur ale sferturilor de finala din UEFA Champions League. Real Madrid primește vizita lui Liverpool, în timp ce Dortmund joaca în deplasare contra lui Manchester City.Real Madrid vs Liverpool (de la ora 22:00)…