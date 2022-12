Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal 2022. Franța, următoarea adversară Reprezentativa Angliei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal 2022, dupa ce a trecut duminica, de naționala Senegalului, scor 3-0, in optimile competiției. Britanicii vor intalni Franta in sferturile de finala. Jordan Henderson a deschis scorul in minutul 39, fructificand pasa lui Bellingham. In prelungirile primei reprize, Kane a inscris pentru 2-0, din pasa lui Foden. Tot Foden i-a pasat decisiv si lui Bykayo Saka, acesta stabilind scorul final in minutul 57. Au evoluat echipele: Anglia: Pickford – Walker, Stones (Dier 76), Maguire, Shaw – Rice, Henderson (K.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

