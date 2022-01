Anglia: Profesorii pensionați sunt rechemați în școli, ca urmare a lipsei de personal din cauza coronavirusului Copiii s-au intors din Anglia s-au intors, marți, la cursuri, iar autoritatile, care se tem de o crestere a cazurilor de covid-19 si de lipsa de profesori, au indemnat cadre dictatice iesite la pensie sa le vina in ajutor, relateaza AFP. Elevii de la colegii si licee au fost testați, marti, in scolile din Anglia, […] The post Anglia: Profesorii pensionați sunt rechemați in școli, ca urmare a lipsei de personal din cauza coronavirusului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

