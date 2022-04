Stiri pe aceeasi tema

- O a patra doza de vaccin anti-COVID-19 va fi propusa de luni pentru aproape 5 milioane de persoane vulnerabile din Marea Britanie, a anuntat duminica Serviciul National de Sanatate( NHS), relateaza EFE, potrivit Agerpres.Doza a patra de vaccin va fi propusa persoanelor de 75 ani si peste aceasta varsta…

- Experții OMS anunța ca antiviralul de la Merck trebuie administrat numai persoanelor cu o forma ușora de Covid-19 și care prezinta risc ridicat de spitalizare, fiind excluși copiii, tinerii, femeile insarcinate sau cele care alapteaza. Studiat de un grup de experți internaționali din cadrul OMS, acest…

- ​Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a dispus Corpului de Control al Prim-ministrului efectuarea unei acțiuni de documentare și verificare a activitaților derulate de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara, a transmis vineri Guvernul. Executivul nu a transmis, momentan, mai multe detalii.…

- Institutul Cantacuzino trebuie sa treaca intr-o alta etapa, aceea de a produce vaccinuri, iar obiectivul principal este in acest moment serul gripal, afirma ministrul Apararii, Vasile Dincu. Afirmația a fost facuta dupa ședința de autoevaluare de miercuri a activitații Institutului Național de Cercetare…

- In prima zi, 60% dintre persoanele care au primit Paxlovid, antiviral de la Pfizer, au inceput sa se simta mai bine, arata un sondaj realizat de cel de-al doilea furnizor de servicii medicale din Israel, transmite The Jerusalem Post. Dupa trei zile de tratament cu acest antiviral, starea de sanatate…

- Planul national de combatere a cancerului va fi lansat, miercuri, de Administrația Prezidențiala. Evenimentul, la care va participa presedintele Klaus Iohannis, va avea loc la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 17.00. In februarie 2021, Comisia Europeana a lansat Planul European de Combatere a Cancerului…

- Gazele naturale, uleiul comestibil si cartofii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la serviciile de transport aerian, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In intervalul decembrie 2020 – decembrie 2021, preturile la gaze…

- Canadienii din provincia Quebec care sunt nevaccinati impotriva Covid-19 vor plati un impozit pe sanatate, informeaza BBC. In Quebec a fost inregistrat cel mai mare numar de decese asociate Covid-19 din Canada. Provinziase confrunta in prezent cu o crestere importanta a numarului de cazuri de imbolnaviri.…