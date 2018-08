Anglia interzice vanzarea de energizante copiilor Ministrii britanici vor interzice vanzarea de energizante copiilor in Anglia din cauza ingrijorarilor privind efectul pe care aceste bauturi le au asupra sanatatii copiilor.



Joi va incepe o consultare privind aceasta decizie, iar guvernul britanic a comunicat ca principala intrebare va fi daca restrictiile sa se aplice pana la varsta de 16 sau de 18 ani, scrie The Guardian.



Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat aceasta decizie vine in contextul strategiei guvernului pentru a contracara obezitatea in randul copiilor. Ea a adaugat ca este necesara analizarea consumului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

