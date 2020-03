Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 70 de ani, care avea probleme de sanatate, a devenit prima persoana din Marea Britanie care a murit dupa ce a fost testata pozitiv pentru coronavirus.Potrivit BBC, Royal Berkshire NHS Trust a anunțat ca pacienta, in varsta de 70 de ani, fusese internata pe 4 martie și pentru alte…

- Pacientul fusese diagnosticat cu coronavirus in cursul zilei de miercuri, dar suferea si de alte afectiuni. El a murit la Royal Berkshire Hospital, din orasul Reading. In acelasi timp, in doar 48 de ore numarul de infectari cu Covid-19 s-a dublat in Marea Britanie, de la 51 de cazuri ajungandu-se…

- Federațiile de fotbal din Anglia, Irlanda de Nord și Scoția au facut o schimbare drastica de regulament: copiii de pana la 16 ani nu vor mai avea voie sa loveasca mingea cu capul in timpul antrenamentelor. Cele trei federații au emis astazi un comunicat prin care anunța modificarile. Grupele de copii…

- Zeci de rezidenti din sudul Tarii Galilor, in Marea Britanie, au fost salvati duminica de echipele de interventie, pe masura ce furtuna Dennis a provocat noi inundatii si distrugeri. Incidente majore au avut loc in zone ale Tarii Galilor si Angliei, zeci de persoane fiind salvate din propriile locuinte…

- Peste 3 milioane de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri pentru a trai si a lucra in Regatul Unit dupa Brexit, a anuntat Ministerul de Interne britanic. Potrivit autoritatilor de la Londra, peste 2,7 milioane de solicitanti au primit permisiunea de a ramane in Regatul Unit. In perioada…

- Marea Britanie a respins mii de europeni care au depus cerere de rezidența in Regat, dupa Brexit. Care au fost motivele Peste 3 milioane de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri pentru a trai si a lucra in Regatul Unit dupa Brexit, a anuntat Ministerul de Interne britanic. Potrivit autorităţilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vant pentru marti si miercuri,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vant pentru marti si miercuri,…