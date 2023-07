Stiri pe aceeasi tema

- Noul dinamovist Hakim Abdallah, 25 de ani, a facut cunoștința cu capitala Romaniei și a povestit pentru Libertatea ce l-a surprins din primele zile la București.Transfer exotic realizat in mercato estival de Dinamo București, atacantul Hakim Abdallah, 25 de ani, este nascut in Saint-Leu, in Reunion,…

- ​Turneul final european rezervat celor mai bune echipe Under 21 de pe Batranul Continent iși va desemna, in acest weekend, cele patru formații care se vor califica in semifinale și vor lupta apoi pentru marele trofeu. Spania, Franța și Anglia pleaca din postura de favorite la accederea in careul de…

- Nationala Romaniei a coborat un loc, de pe 46 pe 47, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal ( FIFA ), publicat joi. In perioada de la ultima ierarhie a FIFA (aprilie), tricolorii au inregistrat doua remize, ambele in iunie. Prima in deplasare, 0-0 cu Kosovo, a doua cu Elvetia, 2-2, in preliminariile…

- Știm ultimele 8 echipe de la EURO 2023 U21. Faza grupelor s-a incheiat, iar primele 2 echipe din fiecare grupa s-au calificat in fazele eliminatorii ale competiției. In urma rezultatelor inregistrate in ultima etapa, sferturile competiției arata astfel: Georgia – Israel, Anglia – Portugalia, Spania…

- Anglia U21 și Israel U21 au avansat din grupa C a Europeanului de tineret. In grupa D am avut parte de dramatism. Franța U21 a incheiat cu victorii pe linie, iar Elveția U21 a fost mai buna intr-un clasament in trei in fața italienilor și a norvegienilor. Sferturile de finala de la EURO 2023: Georgia…

- Astazi se joaca 4 partide de la Campionatul European de tineret: Anglia - Israel, Cehia - Germania și Elveția - Italia de la 19:00, plus Norvegia - Franța de la 21:45. Ultimele doua meciuri, cele din grupa D, se disputa la Cluj. Spania și Ucraina sunt echipele deja calificate in sferturile de finalaCu…

- Cand avem milioane de romani care lucreaza in strainatate și compara serviciile publice de acolo cu cele de aici, e cazul sa spunem ca nicaieri, in Franța, Germania, Italia, Spania, Anglia nu exista acele servicii cu zece la suta taxe și cu saracii platind același procent din venitul lor ca bogații