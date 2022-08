Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii se asteapta la noi intreruperi in lantul de aprovizionare din cauza grevei docherilor. Pentru prima data in ultimii 30 de ani, docherii de la cel mai mare port de containere au intrat in greva. Sindicatele cer marirea salariilor cu o suma care sa acopere inflatia.

Angajații din cel mai mare port de containere din Marea Britanie au intrat in greva pentru prima data in ultimii 30 de ani.

- Dupa trei zile consecurive de greva care a perturbat transporturile – mai ales transportul feroviar -, portul Felixstowe intra in greva duminica. Aceasta este prima greva din 1989 in acest port, situat in estul Angliei, care opereaza aproximativ patru milioane de containere pe an. Aproximativ 1.900…

- Numarul mare de locuri neocupate in sistemul de sanatate britanic (n.r. NHS- national health service) reprezinta un serios risc pentru siguranța pacienților, se precizeaza intr-un raport al parlamentarilor, transmite BBC. Astfel, Anglia are un deficit de 12.000 de medici și de 50.000 de asistente și…

- Prima zi a grevelor a avut loc marti, iar noi greve se desfasoara joi, 23 iunie, si sambata, 25 iunie. Sindicatele RMT si Unite au participat, de asemenea, la o actiune industriala care a afectat marti metroul londonez. Compania feroviara Network Rail a avertizat ca aceste actiuni vor cauza sase zile…

- Sindicatul feroviar RMT a indicat la inceputul lunii iunie ca peste 50.000 de angajati ai sistemului feroviar britanic nu vor mai munci ”in timpul celui mai mare conflict sectorial din 1989”, cerand in special cresteri salariale in concordanta cu inflatia galopanta. Pe langa salarii, RMT denunta deteriorarea…

- Sindicatele au anuntat ca se asteapta ca zeci de mii de oameni sa participe la un protest la Bruxelles. Trenurile circula, partial, pentru a permite protestatarilor sa ajunga in capitala. Aeroportul din Bruxelles a anuntat ca nu poate permite zborurilor de pasageri sa plece, deoarece greva s-a extins…