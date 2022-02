Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si-a anuntat miercuri intentia sa puna capat, de la finalul lui februarie, obligatiei de autoizolare a persoanelor infectate cu COVID-19 pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2, relateaza Reuters. Premierul britanic propune accelerarea planurilor existente de a convietui…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri ca la 27 ianuarie se va pune capat majoritatii masurilor introduse pentru a limita raspandirea rapida a variantei Omicron a noului coronavirus, urmand ca din martie sa se renunte la izolarea persoanelor testate pozitiv,

- Marea Britanie elaboreaza planuri conform carora oamenii nu vor fi obligati legal sa se autoizoleze in urma infectarii cu COVID, a relatat duminica ziarul britanic The Telegraph, citat de Reuters . Premierul britanic Boris Johnson vrea sa revoce definitv legile de urgenta privind coronavirusul, intrucat…

- Premierul britanic Boris Johnson a refuzat din nou marti sa inaspreasca mai multe masuri sanitare, in pofida a peste 200.000 de cazuri de coronavirus inregistrate in cursul zilei in Regatul Unit si a unei presiuni crescande asupra spitalelor, relateaza AFP. Potrivit cifrelor publicate de guvern, in…

- Estimarile zilnice au aratat cu 9,5% dintre londonezi aveau Covid-19, duminica. Noile date vin la o zi dupa ce Regatul Unit a inregistrat din nou recordul de cazuri de infectare – aproape 120.000, dupa ce cu o zi inainte a depașit pentru prima oara pragul de 100.000.Statisticile Biroului Național de…

- La ora actuala 129 de persoane sunt internate cu noua varianta de coronavirus Omicron si pana acum 14 oameni au murit din cauza acesteia, a anuntat miercuri ministrul-adjunct al sanatatii al Regatului Unit, Gillian Keegan, la Sky News, informeaza Reuters. Ea a mai spus ca executivul britanic nu va…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC. Masca de protectie devine obligatorie in spatiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a primit joi doza de supra-rapel ("booster") a unui vaccin anti-COVID-19 si i-a indemnat pe compatriotii lui sa ii urmeze exemplul pentru a contribui astfel la protejarea Marii Britanii de riscurile generate de varianta Omicron a noului coronavirus, informeaza…