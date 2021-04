Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice ar urma sa implementeze un sistem de tip ''semafor'' in urmatoarele cateva luni care sa stabileasca regulile de calatorie in strainatate, potrivit unor relatari de presa publicate vineri, informeaza DPA. Citește și: Regina Elisabeta a II-a (94 de ani) a fost vaccinata…

- ​​Influencerilor din Regatul Unit al Marii Britanii le-a fost atrasa atenția cu privire la conținutul pe care îl posteaza pe Instagram, întrucât 65% dintre postarile lor ar încalca regulile. Autoritatea privind Standardele Publicitare (ASA) susține ca a verificat conturile a…

- Incepand de luni, 8 martie 2021, in continuarea masurilor in scopul prevenirii raspandirii Covid-19, autoritațile britanice vor introduce obligativitatea pentru toate persoanele care se deplaseaza din Anglia in afara UK de a completa un Formular tip “Declarație de calatorie” prin care sa ateste ca…

- Atacantul brazilian Joeliton va fi sancționat de catre clubul sau, Newcastle, Anglia, ​dupa ce nu a respectat regulile sanitare și s-a dus sa se tunda in plina pandemie, informraza News.ro . In varsta de 24 de ani, Joeliton s-a dat singur de gol, postand pe Instagram o fotografie cu el la salonul de…

- Autoritațile medicale din Olt sunt in alerta dupa ce un tanar, revenit recent din Anglia, confirmat cu SARS-COV2, a murit. Mama și bunica acestuia sunt și ele infectate. Cu toții se intreaba daca este vorba de primul caz din județ de infectare cu noua tulpina COVID -19.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile britanice au revenit cu informatii suplimentare privind data de intrarea in vigoare a noilor conditii de intrare in Marea Britanie si privind cerintele in cazul testarii pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Noile masuri se vor aplica doar…

- Autoritatile britanice au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de COVID-19. Este vorba despre obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavrus la intrarea in Anglia, ceea ce, insa, nu exclude…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui, incepand de saptamana viitoare, sa prezinte un teste COVID negativ efectuat in termen de 72 de ore inaintea deplasarii, informeaza AFP.Chiar daca au un rezultat negativ la test,…