Anglia amână până în iunie orice măsură de relaxare Boris Johnson a afirmat ca magazinele și unele școli s-ar putea deschide incepand cu luna iunie, dar vor fi permise mai multe activitați in aer liber in Anglia. Intr-o adresare catre națiune, premierul a spus ca nu exista „niciun sfarșit imediat al blocajului", deoarece oamenii vor fi in continuare obligați sa ramana acasa de cele

