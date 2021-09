Stiri pe aceeasi tema

- Antonia este fara doar și poate ”mana larga” can vine vorba de prietenii și asta nu o spunem noi, caci drept dovada stau imaginile surprinse de paparazzii Spynews. Așadar, mai precis, la o ieșire cu o amica, vedeta noastra nu a ezitat sa plateasca nota de plata. Iata imaginile exclusive surprinse de…

- Nu o vedes foarte des in lumina reflectoarelor, dar cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei, iar imaginile surprinse sunt demne de lauda. Vorbim despre Mioara Videanu care a demonstratat ca orice ar fi este sprijinul numarul…

- Ana Pirvulescu provine dintr-o familie de artiști, iar creativitatea nu-i lipsește, dar spre deosebire de sora ei, Elena Gheorghe, a ales sa se foloseasca de ea pentru a se lansa in afaceri. Simțul ei artistic a fost surprins și de paparazzii SpyNews.ro, care au gasit-o in plin proces de creație.

- Vica Blochina a acordat un interviu pentru Acces Direct in care a vorbit pe larg despre dezamagirile suferite in ultimul an și nu numai. Vedeta a dezvaluit ca a fost tradata de cea mai buna prietena și inșelata de partenera de afaceri. Astfel, blondina susține ca i-a mers foarte rau pe plan personal,…

- Toata lumea vrea mașini scumpe, dar nu toți renunța la comoditate. Ei bine, Lino Golden lasa totul in urma atunci cand este vorba de bolidul sau de lux, fiind dispus sa renunțe chiar și la propria sa imagine. Recent, cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene…

- Pandemia de coronavirus nu a trecut, insa viata isi urmeaza cursul si multe activitati revin, pas cu pas, la o stare de fapt mai mult sau mai putin normala, dupa criteriile de dinainte de COVID.

- Andreei Antonescu și Traian Spak au locuit mult timp in America, acolo unde soțul artistei s-a ocupat de mai multe afaceri. Chiar daca cei doi s-au desparțit de mai mulți ani, iar vedeta s-a mutat cu fetița lor in Romania, aceștia nu au divorțat oficial. Mai mult, s-a aflat și motivul pentru care Traian…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a avut, joi, o intalnire despre viitorul Program Operațional Tranziție Justa (POTJ) cu reprezentanți ai mediului de afaceri și autoritaților locale din județele Hunedoara, Gorj, Galați, Mureș, Prahova și Dolj, potrivit unui comunicat…