- E vestea zilei din sfera ”sportului rege” din Romania! S-a anunțat oficial ca Viitorul și Farul au fuzionat. Noua echipa se va numi Farul Constanța. Evenimentul a fost marcat printr-o conferința de presa, la care au participat, intre alții, Gica Popescu, președintele Farului Constanța, Gica Hagi, care…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, miercuri, pe un site de socializare, ca pentru urmatoarele partide din cadrul EURO 2020 de la Bucuresti are mai multe locuri disponibile la tribuna oficiala pentru personalitatile fotbalului romanesc, in contextul in care la primul meci gazduit de Arena Nationala…

- Recent in lumea fotbalului romanesc a avut loc un nou scandal, de fapt o umilire am putea sa-i spunem. In spațiul online circula doua imagini care povestesc starea trista a fotbalului romanesc din meciul Austria-Macedonia de Nord. Intr-una se afla Gica Hagi și Gica Popescu, doua legende ale fotbalului…

- Gica Hagi (56 de ani) nu mai antreneaza de aproape un an, dupa ce a renunțat la funcția de antrenor principal la Viitorul. Cumnatul sau și totodata președintele clubului din Ovidiu, Gica Popescu, spera sa-l convinga sa revina pe banca echipei. Intrebat daca Gica Hagi va reveni in antrenorat, Popescu…

- Gica Hagi face o mutare surpriza cu Viitorul Constanța. Clubul condus de fostul internațional va fuziona cu Farul Constanța, pentru a crea o echipa care sa fie susținuta de toți constanțenii. Viitorul nu a reușit in ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal sa se califice in play-off, campionatul echipelor…

- Anghel Iordanescu a declarat ca i l-a propus in trecut lui Razvan Burleanu, șeful FRF, pe Gheorghe Hagi pentru rolul de selecționer, ocupat in prezent de Mirel Radoi. Hagi nu a menajat niciodata conducerea Federației, fiind critic cu proiectele venite dinspre Casa Fotbalului. Recomandat de performanțe,…