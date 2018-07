Anghel Iordănescu îl jignește pe Gică Popescu: ”Nu are minte”. Generația de Aur s-a ”lepădat” de trădător Anghel Iordanescu il jignește pe Gica Popescu: ”Nu are minte”. Generația de Aur s-a ”lepadat” de tradator. Anghel Iordanescu, 68 de ani, selecționerul Romaniei de la marea performanța din 1994, este de foarte mult timp in relații reci cu numele grele ale Generației de Aur. Ignorat la acțiunile Generației de Aur, selecționerul din 1994 al Romaniei este in relații reci cu Gica Popescu, care nu l-a invitat la meciul cu Barcelona Legends. ”Libertatea” a urmarit istoria conflictului Iordanescu – Popescu, pornit de la faptul ca fostul selecționer a refuzat sa-i dea o hartie de pe urma unei tranzacții… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt blaturi in fotbalul romanesc? Gigi Becali ofera un raspuns tranșant. FCSB a pierdut la limita titlul in fața celor de la CFR Cluj, insa Gigi Becali a lansat ipoteza conform careia ar fi fost informat ca echipa sa n-ar fi fost lasata sa caștige campionatul. ”Cineva mi-a spus ca, daca as fi castigat…

- Mutu l-a desființat pe nașul Hagi: ”E penibil! Vorbește cam mult!”. Mutu a plecat de la FRF, dar a ramas trup și suflet alaturi de Burleanu, Contra și ceilalți de la Casa Fotbalului. Burleanu a dat asigurari ca are o „relație excelenta” cu Hagi, dar acesta a „indraznit” sa-l contrazica, atacand selecția…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, s-a bucurat in direct de esecul celor de la FCSB in meciul cu Poli Iasi, 0-1. Rezultatul obtinut de trupa lui Dica poate insemna pierderea titlului. Florin Talpan acorda un interviu online pentru canalul de Youtube "Steaua Libera", el urmarind…

- Incepand de ieri, Gazeta Sporturilor publica dialogurile inregistrate in cadrul unei ședințe secrete ținute pe 16 aprilie, cu doua zile inaintea scrutinului de la FRF, alegerile pentru funcția de președinte, caștigate de Razvan Burleanu. Din pacate, pentru imaginea fotbalului din Alba, Mihai Dascalescu,…

- Azi, Gazeta publica partea a doua a dialogurilor din cadrul unei ședințe ținute pe 16 aprilie, cu doua zile inaintea scrutinului e la FRF. Inregistrarea a fost furnizata de un insider apropiat lui Burleanu. ...

- Fostul international Gheorghe Popescu a declarat, miercuri, ca este surprins de rezultatul alegerilor de la FRF, subliniind ca nu se astepta la o victorie atat de clara a lui Razvan Burleanu."Sunt surprins, la fel ca toata lumea. Ma asteptam sa fie o lupta mai stransa, sa se ajunga in turul…

- Energic pe vremea cand "ara" banda dreapta a lui Chelsea sau a nationalei Romaniei, Dan Petrescu (50 de ani) este, de departe, antrenorul din Liga 1 cu cele mai ciudate manifestari. Fie ca e vorba de o greseala a arbitrilor, fie ca vorbim despre o nemultumire fata de jucatorii sai, tehnicianul de…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate Gazetei Sporturilor, Liviu Dragnea dezvaluie ca "Lupescu e singurul cu care am discutat", sustine ca "e nevoie de o schimbare profunda" si concluzioneaza: "Ca microbist, n-am cum sa sustin actuala conducere a FRF" Influenteaza politicul alegerile de la FRF?…