Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 0-1 cu Rapid, Gigi Becali a decis sa renunțe la Dinu Todoran și sa mizeze pe Edward Iordanescu (43 de ani). Sursele GSP au confirmat in zorii zilei de miercuri ca Iordanescu jr. și Gigi Becali au batut palma și totul se va oficializa in cateva minute prin semnarea contractului. ...

- Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, a fost total nemulțumit de prestația lui Olimpiu Moruțan (22) din meciul pierdut de roș-albaștri cu Rapid, scor 0-1. Olimpiu Moruțan, jucator aflat pe radarul celor de la Galatasaray, a jucat o repriza in meciul dintre Rapid și FCSB, scor 1-0. Olimpiu a…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, ca i-a acceptat toate conditiile antrenorului Edward Iordanescu, pentu ca acesta sa devina noul antrenor principal al echipei. ”Acum i-am facut contractul lui Edi. A ramas sa semneze. I-am acceptat toate dorintele. Nu am de ce sa ma mai bag la…

- Gigi Becali o sa ia foc! Fanii din Peluza Nord vor sa faca echipa la FCSB. Infrangerea cu Rapid i-a pus pe jar pe ultrașii roș-albaștrilor. Evoluția favoriților a fost total nemulțumitoare pentru aceștia, așa ca Gheorghe Mustața, liderul Peluzei Nord, a anunțat ca fanii vor intra in acțiune. El a mai…

- FCSB a suferit un eșec neașteptat in derby-ul cu Rapid, scor 0-1, la capatul unei prestații dezamagitoare a vicecampioanei. Chestionat dupa meci despre jocul roș-albaștrilor, Anghel Iordanescu (71 de ani), un nume de legenda din istoria Stelei, considera ca patronul Gigi Becali ar trebui sa ia masuri…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, spune ca vrea sa treaca peste orice conflict cu Peluza Nord și declara public ca le va finanța ultrașilor conduși de Gheorghe Mustața scenografia pentru derby-ul cu Rapid de duminica. Cu 2 zile inaintea derby-ului Rapid - FCSB, s-au vandut 22.000 de bilete. In…

- Maria Iordanescu are lumea la picioare la numai 25 de ani. Fiica fostului selecționer Anghel Iordanescu are o cariera fulminanta și este imaginea uneia dintre cele mai prestigioase televiziuni sportive din țara. Unde va aparea frumoasa blondina la televizor. Fiica lui Anghel Iordanescu, dezvaluiri despre…

- Ronaldo Deaconu (24 de ani), mijlocașul lui Gaz Metan, are cifre fantastice in acest sezon și e coada la ușa lui: Mihai Rotaru, Adrian Mititelu jr, Gigi Becali, Rapid, Zenit și AEK Larnaca. Deși abia s-a tras linie sub sezonul 2020-2021, pentru responsabilii cluburilor a inceput deja stagiunea viitoare.…