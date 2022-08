Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc a vorbit despre relația pe care o are cu Anghel Damian și despre serialul „Clanul”, regizat de acesta, care se va difuza in curand la Pro TV. Codin a recunoscut, nu doar ca ii da sfaturi lui Anghel in ceea ce privește lumea interlopa din Romania, dar l-a prezentat personal lui Nuțu Camataru,…

- Noul iubit al lui Theo Rose, regizorul serialului „Clanul”, Anghel Damian, este plin de surprize. Nu doar ca este un tanar extrem de talentat, ci are și o inteligența care pe mulți i-ar lasa muți de uimire, noteaza click.ro. Anghel Damian a devenit cunoscut publicului larg dupa ce a colaborat la regizarea…

- Anghel Damian, in varsta de 30 de ani, este unul dintre cei mai apreciați regizori și actori romani. Acesta este regizorul serialului „Clanul”, care va fi difuzat in prezent la Pro TV și in care joaca și actuala iubita, Theo Rose. Anghel Damian a dezvaluit recent, lucruri mai puțin știute din viața…

- Alex Leonte a fost parasit de Theo Rose, dupa 5 ani de relație. Cantareața s-a indragostit de Anghel Damian, fostul iubit al actriței Lia Bugnar, chiar pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”. Fostul iubit al artistei este nepotul lui Marin Barbu. Acesta a fost surprins de paparazzii de la...…

- Lia Bugnar a format un cuplu cu Anghel Damian timp de 8 ani, iar diferența de varsta dintre ei era de 23 de ani. Dupa ce s-a aflat ca Theo Rose este acum intr-o relație cu tanarul regizor, actrița a reacționat. Nimeni nu a știut ca relația dintre Lia Bugnar și Anghel Damian a ajuns la final, dar nici…

- Artista Theo Rose, in varsta de 24 de ani și Anghel Damian , in varsta de 30 de ani formeaza acum un cuplu. Cei doi au fost surprinși pe strada sarutandu-se pasional. Theo s-a desparțit de Alex Leonte, nepotul lui Nea’ Marin cu care a fost impreuna timp de 5 ani și iși declarau dragoste eterna, conform…

- Theo Rose a confirmat ca formeaza un cuplu cu Anghel Damian. Pe Instagram, cantareața a facut primele declarații despre desparțirea de Alex Leonte, barbatul care i-a fost alaturi cinci ani de zile, și Anghel Damian, noul ei iubit și șeful, caci el este regizorul serialului „Clanul”, in care ea joaca.…

- Anghel Damian, in varsta de 30 de ani și actrița Lia Bugnar, cu 23 de ani mai in varsta, au fosrmat un cuplu timp de 8 ani, iar recent, cei doi au facut declarații neașteptate despre povestea lor de dragoste. De altfel, era un cuplu admirat, iar apropiații spuneau ca se potrivesc de minune. Se pare…