Anghel Damian, actor și scenarist al serialului „VLAD“, dă lovitura cu un scurtmetraj de succes Scurtmetrajul Celed, scris și regizat de Anghel Damian, concureaza și este proiectat la cele mai importante festivaluri de film din lume. Povestea scurtmetrajului scris și regizat de Anghel Damian continua sa se faca auzita. In saptamana 24-30 august 2020, Celed a concurat la OFF (Odense Film Festival) și la Busan International Short Film Festival, cele mai importante festivaluri de film de scurtmetraj din Danemarca, respectiv Coreea de Sud. In cadrul OFF, Celed a fost selectat la categoria Youth și in Competiția principala, fiind proiectat de șapte ori in cadrul evenimentului. In cadrul BISFF,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Obținerea increderii populației, transmiterea unor mesaje corecte și gandirea pe termen lung sunt regulile de aur in comunicarea publica folosita de autoritațile care au combatut cel mai eficient epidemia COVID, scrie The New York Times, care ofera drept exemplu situația din țari precum Coreea de Sud,…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si peste 2.000 au fost evacuate in adaposturi temporare dupa sosirea in Coreea de Sud a puternicului taifun Maysak, au declarat joi autoritatile, relateaza AFP. Furtuna a atins uscatul marti dimineata in Busan, pe coasta de sud, doborand copaci si…

- Singapore, Japonia si Australia concureaza pentru a atrage giganții financiari din Hong Kong, goniți de China Japonia, Australia si alte state sunt pregatite sa acorde stimulente pentru a atrage bancile si managerii de active din Hong Kong, care sunt ingrijorati de noua lege privind securitatea impusa…

- Grecia a inaugurat primul sau muzeu subacvatic. Acesta se afla in apropiere de insula Peristera, in epava unei nave antice, care s-a scufundat in anul 425 inainte de Hristos, in urma unei furtuni. Ambarcatiunea transporta mii de amfore umplute cu vin.

- Filmul „Colectiv” va fi anul viitor primul documentar romanesc nominalizat la premiile Oscar, anunța președintele Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) Cluj-Napoca, Tudor Giurgiu, anunța MEDIAFAX.Tudor Giurgiu a declarat vineri la gala de deschidere a TIFF ca se bucura ca festivalul…

- Filmul regizorului nisporenean, Dumitru Grosei „Calarași – un ținut la poarta raiului” a avut zilele trecute un succes stralucit, acesta fiind prezentat publicului in orașul german Buhl, informeaza radiochisinau.md. Documentarul a fost demonstrat in cadrul unui eveniment de schimb cultural intre doua…

- Alba Iulia Music & Film Festival revine cu o ediție adaptata noului context, dar plina de surprize cinematografice. Selecția de filme pregatita de organizatori cuprinde producții romanești și internaționale, multe dintre ele niciodata proiectate in salile de cinema din țara. „Vazut la inceput ca un…

- BRUXELLES, 11 iun - Sputnik, Daniela Porovaț. Josep Borrel a explicat ca propunerea Comisiei Europene se va referi la ridicarea restrictiilor cu anumite tari terte, luand in considerare "un anumit numar de principii si criterii", in baza unei "abordari comune" intre statele membre. © Photo : PixabayBulgaria…