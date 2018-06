Stiri pe aceeasi tema

- Doar doua fonduri deschise de investitii din Romania au reusit sa depaseasca evolutia de ansamblu a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in deceniul care a inclus si prabusirea pietelor din 2008. Evolutia este in linie cu tendinta inregistrata pe marile...

- Educatia financiara in multe tari europene incepe din scoala, iar acolo copiii sunt invatati sa gandeasca pe termen lung. In Marea Britanie, de exemplu, se invata Regula lui 20 care inseamna ca in momentul in care ne pensionam, trebuie sa avem o suma de 20 de ori mai mare decat ceea ce ne dorim in plus…

- Valoarea de piata a companiilor listate la BVB a crescut cu aproape 20% pe parcursul anului 2017, iar pe parcursul ultimilor sase ani, investitorii de pe piata de capital au castigat, in medie, cu pana la 12% mai mult comparativ cu investitorii in titlurile de stat, arata o analiza a PwC Romania.…

- Piata de capital romaneasca ar putea fi volatila, in perioada urmatoare, avand in vedere cresterile din ultima perioada, sustine Lucian Anghel, presedinte al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Autoritatea de Supraveghere Financiara l-a validat, in data de 4 aprilie 2018, pe domnul Adrian Tanase in functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Depozitarului Central. Adrian Tanase detine functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti, anterior…

- Deși avem cel mai scazut nivel de educație financiara din UE, bancherii ne invața ca nu ar trebui sa avem „toate ouale in același coș”, adica sa investim cat mai diversificat. Asta inseamna ca, daca avem bani, ar trebui sa-i ținem in depozite și sa și investim pe bursa sau in alte instrumente financiare.…

- Inflatia trebuie inteleasa ca o crestere generalizata a preturilor, insa este un indicator foarte important, deoarece, cu cat majorarea preturilor este mai mare, cu atat puterea de cumparare a cetatenilor scade si, implicit, si nivelul de trai. Acest indicator este relevant si pentru investitii,…

- Tarile cu un Produs Intern Brut pe cap de locuitor de peste 12.000 de dolari au un grad de educatie financiara mult mai ridicat, iar daca am avea mai multa educatie financiara am trai cu totii mai bine, a afirmat Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti si directorul general al BCR Banca…