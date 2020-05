Stiri pe aceeasi tema

- O cantitate de 21 de tone de carne de pasare provenita din Polonia a fost retinuta oficial sub sechestru sanitar veterinar, fiind contaminata cu Salmonella, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala, Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Carnea de pasare se afla la doua societati…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 153 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 280 de focare (dintre care un focar intr-o exploatatie comerciala), in timp ce in 21 de judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala, Sanitara Veterinara si pentru…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, Paul Anghel, a anuntat mai multe masuri de preventie in unitatile de vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, precizand ca nu exista risc real de infectare prin alimente cu Covid-19 si nici de contaminare din ambalajele…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului transmite ca trebuie sa cumparam pește și produse din pește doar din locuri autorizate, unde se respecta regulile de igiena. Deși riscul raspandirii COVID-19 prin intermediul alimentelor este redus, șeful ANPC ne spune sa fim insa prevazatori. Acesta…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va demara, in perioada 30 martie - 18 aprilie 2020, o serie de controale in trafic pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, a anuntat, miercuri, ANSVSA.In acest sens, la…

- Se anunța o perioada neagra pentru comercianții care au de gand sa incalce legislația prin vanzarea de produse neconforme in Postul Paștelui.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va controla si supraveghea piata in aceasta perioada a Postului Pastelui pentru a preintampina…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a demarat controale a spitalele din intreaga tara, pentru a verifica tot ce tine de conditiile de cazare, igiena si alimentatie. "Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor deruleaza in aceasta perioada o tematica nationala de control…