Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au participat , duminica seara, la o petrecere care a avaut loc la o pensiune din comuna Runcu, județul Gorj. Deși suntem in plina pandemie, oamenii s-au imbrațișat, au dansat impreuna, iar masca de protecție a lipsit din ținuta participanților. Printre invitați se numara și Madalin…

- Paul Anghel, directorul Directiei generale de control si supraveghere piata si armonizare europeana din cardul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, a postat pe pagina sa de socializare o alera de masti neconforme, emisa de Islanda.

- Una din cinci masti folosita de catre romani pentru protectia in fata raspandirii virusului SARS-Cov-2 este masca fashion, avertizeaza reprezentantii Asociatiei Pro Consumatori (APC), potrivit Agerpres.Cu privire la mastile fashion, APC face o serie de precizari pentru consumatori: sunt lavabile, reutilizabile…

- Cheltuielile pentru protectia mediului in Romania, in 2019, s-au ridicat la aproximativ 16 miliarde lei, reprezentand aproximativ 1,5% din PIB, din care 42% au fost pentru gestionarea deseurilor, urmate ca nivel de cheltuielile pentru protectia aerului si a climatului (aproximativ 20%) si de cheltuielile…

- Oficialii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au introdus in dezbatere publica un ordin care vizeaza comercializarea painii si a produselor de panificatie de tip vrac in Romania. Proiectul legislativ a fost conceput de Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare…

- Guvernul a aprobat astazi noi masuri de susținere a producatorilor agricoli care au avut se suferit din cauza secetei. Executivul a votat un proiect de lege prin care se instituie, pina la 31 decembrie 2020, moratoriu asupra controalelor fiscale efectuate la producatorii agricoli. De asemenea, statul…

- Brașovul este un județ turistic. Cel puțin așa reiese din datele Institutului Național de Statistica, in privința destinației turiștilor din Romania. Din pacate, cei din domeniul HORECA la Brașov au dus și duc greul in incercarea de a supraviețui și la aceasat ora. Poate este vorba și de bunul simț…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, critica in termeni duri serviciile de pe litoralul romanesc, despre care spune ca lasa foarte mult de dorit, scrie Agerpres.Șeful ANPC spune ca litoralul romanesc a fost si in acest an, in vreme de pandemie,…