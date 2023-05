Stiri pe aceeasi tema

- Inca opt banci au fost verificate pentru felul in care trateaza contractele de credit pe termen mediu și lung. Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor a extins controalele in sectorul bancar, dupa ce a amendat deja 11 banci pentru ca au folosit practici comerciale inselatoare.

- Bancile vor trebui sa emita noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat sa fie achitat de catre consumatori in rate egale pe intreaga perioada de creditare, a explicat, miercuri, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel. „As vrea…

- Bancile vor trebui sa emita noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat sa fie achitat de catre consumatori in rate egale pe intreaga perioada de creditare. „As vrea sa spun ca am splituit acest proces-verbal de constatare a contraventiei in doua etape. Prima etapa ar fi vizavi de…

- Bancile vor trebui sa emita noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat sa fie achitat de catre consumatori in rate egale pe intreaga perioada de creditare, a explicat, miercuri, intr-o conferinta de presa, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- ANPC anunta ca a sanctionat 11 banci cu 550.000 de lei, adica aproape 10.000 de euro de banca, pentru practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a identificat practici comerciale inselatoare cu privire la modul…

- 11 banci au fost amendate de ANPC pentru ca „iși trag” mai intai dobanzile și abia apoi banii imprumutați, fiind obligate și sa intocmeasca noi grafice de rambursare catre clienți.

- „Nu l-am reabilitat. Dar ce a pațit dl Zgonea? Dl Zgonea, stiti foarte bine, ca a fost trimis in judcata, in acel moment s-a retras din spatiul public si ii multumesc pentru acest lucru, cum cred ca ar trebui sa faca orice demnitar. In acest moment, dl Zgonea este achitat definitv și irevocabil. Cred…

- Sectorul bancar din umbra este ”punctul slab al sistemului financiar” si ar putea declansa urmatoarea criza financiara, a avertizat Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene, intr-un interviu acordat publicatiei irlandeze Sunday Business Post, transmit Bloomberg si publicatia The Irish…