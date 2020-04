Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista risc real de infectie cu COVID-19 prin alimente si nici de contaminare din ambalaje alimentare, a anuntat pe Facebook directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel."Nu exista risc real de infectie prin alimente. Din comunicarile transmise de catre…

- Noul coronavirus care provoaca COVID 19 este o noua infectie virala din categoria coronavirusurilor, ce nu era identificata anterior. Virusul care cauzeaza infectia cu COVID 19 nu este acelasi cu coronavirusurile care circula in mod comun in populatie coronavirusurile comunitare , care cauzeaza boli…

- Pana la acest moment, autoritatile sanitare internationale - de la Organizatia Mondiala a Sanatatii pana la Autoritatea Europana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) - au comunicat ca noul coronavirul, SARS - CoV -2 rezista pe suprafate. Iar intr-un articol publicat in New England Journal of Medicine…

- Sfaturi utile de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. In perioada actuala, notiunile „coronavirus” si „COVIT – 19” [1] fac parte din limbajul zilnic al fiecarui cetatean. Pentru numeroase persoane este neclar atat sensul și continutul acestor notiuni, cat și deosebirea dintre acestea. Acest articol…

- Pandemia de coronavirus creeaza riscuri pentru miliarde de oameni care nu se pot spala pe maini in mod corespunzator si pentru sute de milioane de copii care trebuie sa se descurce fara mesele de pranz primite la scoala, deoarece institutiile de invatamant sunt inchise, au alertat vineri Natiunile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de…